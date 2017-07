Bosch und Daimler erproben fahrerloses Parken

Die deutschen Unternehmen Bosch und Daimler erproben in einem Pilotprojekt in Stuttgart fahrerloses Parken im Parkhaus. Der Fahrer steigt dabei aus und lässt sein Auto allein, der Wagen fährt dann von selbst zu einem Parkplatz, parkt ein, später wieder aus und kommt zum Fahrer zurück. Das Suchen nach einem freien Parkplatz gehört damit der Vergangenheit an.