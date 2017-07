Apple baut erstes Rechenzentrum in China

Apple errichtet wegen der verschärften Cyber- Gesetze erstmals ein Rechenzentrum in China. Die Datenzentrale werde gemeinsam mit der lokalen Internetfirma Guizhou- Cloud Big Data Industry (GCBD) betrieben, teilte der US- Konzern mit. Die Anlage sei Teil einer geplanten Investition von einer Milliarde Dollar (877 Millionen Euro) in der im Süden gelegenen Provinz Guizhou.