Fünf autonome Autos der Vergangenheit

Chevrolet Firebird III (1958): Touchscreen, Gasturbinenantrieb, Fiberglaskarosserie, Klimaanlage, Antiblockierbremse - die extravagante GM-Studie griff Ende der 50er-Jahre auf Technik vor, die im Auto - wenn überhaupt - erst Jahre später Standard wurde. Mit dem "Auto-Guide-System" war sogar eine Vorläufertechnik des autonomen Fahrens an Bord. Zwei Spulen an den Vorderrädern nahmen Signale von Kabeln in der Straße auf und hielten die futuristische Limousine sicher in der Spur. "So werde man in Zukunft überall fahren", hieß es im General-Motors-Werbefilm. Komplett überholt ist diese Prognose nicht. Auch wenn die autonomen Autos der Zukunft wohl keine Stromspulen in der Straße zur Orientierung brauchen, werden sie doch kabellos von Ampeln und Baken am Straßenrand mit Informationen zur korrekten Wegfindung versorgt.

Prometheus-Projekt (1986): In Deutschland gilt der Robotiker Ernst Dieter Dickmanns als einer der wichtigsten Wegbereiter für das autonome Fahren. Als Professor an der Bundeswehruniversität München brachte er gleich mehrere Roboterauto-Projekte in Fahrt, darunter gemeinsam mit Mercedes "Prometheus" - das "Programm für ein europäisches Transportwesen mit höchster Effizienz und unerreichter Sicherheit". Teil des nach dem griechischen Licht- und Wissensbringer benannten Forschungsprojekts waren auch autonom fahrende Forschungsfahrzeuge auf Basis des Mercedes-Transporters und später der S-Klasse, die mit Hilfe des sogenannten "Rechnersehens" Unfälle vermeiden konnte. 1994 legt die Limousine auf einer dreispurigen Autobahn im normalen Verkehr mit bis zu 130 km/h mehr als 1000 Kilometer zurück und demonstriert dabei Spurwechsel in beiden Richtungen sowie sogar das autonome Überholen. Der heute populäre Abstandshaltetempomat und der Notbremsassistent haben in diesem Projekt ihren Ursprung.