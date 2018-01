999 Stück: Zweitüriger Luxus-Range-Rover kommt!

Das zweitürige SUV-Coupé soll künftig die Range Rover-Familie krönen. Der Luxus-Allradler wird aus Anlass des 70. Geburtstags von Land Rover in einer Auflage von 999 Exemplaren per Hand gebaut. Entwickelt wurde das Modell von der konzerneigenen Tuningabteilung Special Vehicles Operations, weshalb der volle Name "Range Rover SV Coupé" lautet. Premiere feiert das neue Spitzenmodell auf dem Genfer Autosalon (8. bis 18. März).

Details nennen die Briten bislang nicht. Für den Antrieb dürfte der aus dem Fünftürer bekannte Top-Benziner mit acht Zylindern, 5,0 Liter Hubraum und Kompressoraufladung zum Einsatz kommen. Im Innenraum findet das neue Infotainment-System aus dem kleinen Bruder Velar Verwendung, wie ein erstes Foto erkennen lässt. Ein Preis ist nicht bekannt, bereits für das günstigste Standardmodell werden rund 115.000 Euro fällig.

Der dreitürige Range Rover ist auch eine Hommage an das 1970 vorgestellte Ur-Modell, das ebenfalls ohne Fondportale auskam. Erst in den frühen 80er-Jahren wurde der Luxus-Geländewagen zum heute bekannten Fünftürer.

