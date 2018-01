Der Tod am Berg ist männlich

Im Vergleich mit Tirol (3403) und Salzburg (1563) ist die Anzahl der Verletzten bei Bergunfällen in Kärnten mit 433 gering. Laut dem Kuratorium für alpine Sicherheit, das sämtliche Unfallsdaten sammelt, erfolgen die meisten Unfälle österreichweit (39 %) beim Wandern und Bergsteigen.

Zehn Prozent verunglücken auf Skipisten. Ein Fünftel der Einsätze im Gebirge fällt auf Unfälle, die nichts mit dem Bergsport zu tun haben, etwa Jagen, Waldarbeit sowie Verkehrsunfälle auf Bergwegen und Suizid. Die meistens Bergtoten sind männlich. Laut Kuratorium für alpine Sicherheit gibt es die meisten Alpintoten in den Sommermonaten Juli und August zu beklagen, was verständlich ist. 2017 wurden in Kärnten auch sechs Lawinenunfälle registriert mit einem Todesopfer.

Eine sinnvolle Aufklärung zur Ausübung des Alpinsports sollte laut den Experten im Kindesalter beginnen, mit Schulsportwochen samt Trittschulungen.