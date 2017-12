Am Anfang steht der gute Wille...

Glücksschwein statt innerer Schweinehund: Vorsätze sollte man am besten so fassen, dass sie eine Chance auf Verwirklichung haben. Natürlich dürfen Sie sich für das neue Jahr eine Modelfigur oder einen Lottogewinn wünschen - aber was, wenn sich (höchst wahrscheinlich) schon in den ersten Jännerwochen herausstellt, dass dies doch nicht so einfach ist?

Frust, Ärger, Resignation. Es ist also Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen. "Wenn Sie wirklich etwas verändern wollen, reicht es nicht, nur den Vorsatz dafür zu bilden, sondern vor allem Ihren inneren Willen dazu, ihn auch tatsächlich umzusetzen. Das Wichtigste ist ein Motiv. Damit es wirklich gelingen kann, und auch, wenn Sie diesen Plan schon öfter hatten, aber nie umsetzen konnten, wäre es sinnvoll, einmal eine Analyse zu machen", rät Majda Moser, Lebens- und Sozialberaterin, Bioenergetikerin aus Wien.

Fragen Sie sich ehrlich, woran es bis jetzt immer wieder gescheitert ist.

Warum will ich gerade das erreichen?

Für wen - etwa, weil es jemand anderer erwartet?

Ist Silvester dafür wirklich der richtige Zeitpunkt oder habe ich mehr Chancen auf Umsetzung, wenn ich erst Mitte Jänner beginne?

Was soll das Ziel sein?

Erst, wenn Sie das alles für sich ernsthaft geklärt haben, sollten Sie starten. Es muss tatsächlich nicht gleich der 1. 1. sein - zu den wohlverdienten Feiertagen gleich eine Diät anzufangen oder ohne Vorbereitung ein Fitnesstraining zu starten, ist selten von Erfolg gekrönt. Dann macht es Sinn, das Ziel realistisch und konkret zu formulieren: "Ich nehme ab sofort immer die Stufen, obwohl es einen Aufzug gibt." Oder: "Ich esse ab sofort zwei Portionen Obst pro Tag." Je konkreter Sie hier sind, desto eher werden Sie ihre Ziele umsetzen, Erfolgserlebnisse erfahren und umso zufriedener mit sich sein. Bauen Sie Zwischenziele ein und belohnen Sie sich immer wieder für das Erreichte." Gesünder ernähren? Experimentieren Sie mit neuen Rezepten, laden Sie Gleichgesinnte zum Essen ein, machen Sie einen passenden Kochkurs.

Wer sich mehr bewegen möchte, schließt sich einer Lauf- oder Walkinggruppe an, wer das Rauchen sein lassen will, plant mit dem dadurch ersparten Geld eine Reise oder kauft sich etwas Schönes. Alkoholfreies Bier schmeckt genauso gut wie welches "mit", ungezuckerter Tee löscht den Durst besser als süßer. Kräftigende Übungen für den Rücken bessern Schmerzen und formen den Oberkörper. Ideen gibt es ja genug - wo ein Wille, da ein Weg!

Karin Podolak, Kronen Zeitung