Täter nehmen Laptops mit

Tatort Wienerwald: Blitzschnell stiegen Unbekannte in eine Wohnung in Purkersdorf ein. Die Täter durchwühlten alle Räume und nahmen schließlich einen Laptop sowie ein teures iPad mit. Auch eine externe Festplatte ist verschwunden. Wieso die Einbrecher nur moderne Elektronik mitgenommen haben, bleibt ein Rätsel. Ermittelt wird derzeit aber auch in anderen Gemeinden rund um Wien nach ähnlichen Coups. Ein Polizist: "Vielleicht sammelt da eine Bande teure Weihnachtsgeschenke zusammen." Spuren zu den Verbrechern sind bisher Mangelware.

Freche Einbrecher scheiterten hingegen in Pöchlarn im Bezirk Melk: Die Unbekannten wollten in zwei Häuser einsteigen, schafften es aber nicht, bis in die Innenräume vorzudringen - Flucht ohne Beute!

Lukas Lusetzky, Kronen Zeitung