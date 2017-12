Ungewolltes Add-on eingespielt: Kritik an Firefox

Wie das IT-Portal "Engadget" berichtet, herrschte zunächst Rätselraten über die Herkunft des mysteriösen Add-ons "Looking Glass". In der Beschreibung des Add-ons hieß es nur: "My reality is just different from yours". In sozialen Netzwerken tauschten sich Firefox-Nutzer aus und zerbrachen sich den Kopf über die Herkunft des mysteriösen Add-ons.

Wie sich herausstellen sollte, handelte es sich bei dem Add-on um Reklame für die TV-Serie "Mr. Robot". Das Add-on wurde offenbar im Zuge einer Kooperation mit den Serienmachern von Mozilla selbst entwickelt und anschließend über einen eigentlich für Tests neuer Features gedachten Kanal an die Nutzer ausgespielt.