Null Sterne für Fiat Punto im EuroNCAP-Crashtest!

Hauptgrund für das aktuell schlechte Abschneiden ist das Fehlen jeglicher Sicherheitsassistenten, das voll auf die Gesamtwertung durchschlägt, erklärt ÖAMTC-Cheftechniker Max Lang. Lediglich ein Seatbelt-Reminder auf dem Fahrersitz sei vorhanden, was im heutigen Testverfahren zu wenig sei, um punkten zu können. "Der Punto wird, abgesehen von kleineren, sicherheitstechnisch nicht relevanten Facelifts, nach wie vor in der Version gebaut und verkauft, die 2005 eingeführt wurde.

Unabhängig davon sind aber auch die Werte in den übrigen Kriterien so schwach, dass dies maximal für zwei Sterne gereicht hätte. "Zu beachten ist, dass beim EuroNCAP-Crashtest stets die in Europa erhältliche Minimalvariante des Fahrzeuges herangezogen wird. In Österreich ist das Basismodell des Punto (ab 11.990 Euro in der Preisliste) laut Fiat mit einem Seatbelt-Reminder auch auf dem Beifahrersitz ausgestattet", hält der Experte fest.

Es ist keine Hexerei für die Hersteller, ihre Autos so zu bauen, dass sie die aktuellen Kriterien erfüllen. Der Topwert fünf Sterne als Testergebnis ist eher die Regel als die Ausnahme, bei vier Sternen rümpft man bereits die Nase und mit drei Sternen gilt ein Fahrzeug in der öffentlichen Wahrnehmung bereits als durchgefallen.