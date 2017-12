Netflix will Zuschauer mitbestimmen lassen

Zuschauer sollen bei Netflix mehr Mitspracherecht bekommen. Der Streaming-Dienst denkt darüber nach, seine Nutzer zwischen alternativen Wendungen entscheiden zu lassen - und so Einfluss auf den Handlungsverlauf zu nehmen. Nach einem entsprechenden Probelauf bei einigen Kinderserien sollen derartige interaktive Elemente nun auch in Programmen für Erwachsene ausprobiert werden, kündigte Netflix-Produktchef Greg Peters an.