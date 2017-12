Fünf Elektro-Lastwagen der Gegenwart und Zukunft

Erst kürzlich sorgte Tesla für großen Wirbel. Der im November offiziell enthüllte Semi Truck könnte bereits ab 2019 die Logistikbranche in den USA ein Stück weit revolutionieren. Der für Lasten bis 36 Tonnen entwickelte Sattelschlepper soll nicht nur Energie und CO2 einsparen, sondern zudem im Unterhalt günstiger als klassische Diesel-Trucks sein. Laut Tesla soll sich der Semi Truck zudem 1,6 Millionen Kilometer quasi pannenfrei einsetzen lassen. Außerdem bietet die Zugmaschine teilautomatisierte Fahroptionen.

Die angegebenen technischen Daten und Fahrleistungen sind beeindruckend. So soll die Zugmaschine aus dem Stand auf Tempo 100 nur fünf Sekunden brauchen, mit Auflieger sollen es an die 20 Sekunden sein. Eine Batterieladung soll für 800 Kilometer reichen, Strom für weitere 640 Kilometer lässt sich in 30 Minuten in die Akkus laden. Einige Unternehmen in den USA hat das Zahlenspiel jedenfalls so überzeugt, dass sie bereits Bestellungen abgegeben haben. Der US-Ableger von DHL hat zehn Semi Trucks geordert, der Bier-Gigant Anheuser-Busch, der seine CO2-Emissionen bis 2025 um 30 Prozent reduzieren will, hat sogar 40 E-Laster bei Tesla in Auftrag gegeben. Ob sich Teslas Versprechen realisieren lassen, wird in der Branche mit Spannung erwartet.