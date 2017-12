Senioren-Team mischt "Counter Strike"-Szene auf

Für ihn ist die Seniorenmannschaft eine positive Sache. "Wir haben gesehen, wie ein paar unserer Silver Snipers einen Selbstbewusstseins-Boost bekommen haben. Spielen ist die beste Therapie überhaupt, entfernt Sorgen und dient als 'mentale Gymnastik'".

Silver Snipers spielten auf der Dreamhack-LAN

Am Wochenende hatten die Silver Snipers ihre Feuertaufe: Auf der riesigen eSports-Party Dreamhack in Schweden traten die rüstigen Gamer gegen andere "Counter Strike"-Teams an - allerdings nicht in den großen Wettbewerben, sondern in kleineren Freundschafts-Matches gegen das Publikum.