Nicht jeder Schnupfen ist nur eine Erkältung!

Auch wenn das Pollenflugrisiko derzeit gering ist, allergische Reaktionen auf Hausstaubmilben, Tiere oder Heu zeigen sich auch im Winter. So erkennen Sie die Anzeichen: Heuschnupfen tritt meist plötzlich auf, während sich die Entstehung einer Erkältung länger hinzieht. Diese beginnt meist mit Müdigkeit und Kopfschmerzen. Länger als eine Woche dauernde Symptome weisen allerdings auf eine allergische Reaktion hin. Wer regelmäßig in der Früh über Beschwerden klagt, sollte sich auf Hausstaubmilben testen lassen - die meisten Allergene dieser Art gelangen über Nacht in den Körper.

Juckreiz in Augen, Rachen und Hals spricht ebenfalls für eine Allergie. Auch wenn Niesen zur Verkühlung dazu gehört - mehrmaliges "Hatschi" ist dann doch eher dem Heuschnupfen zuzuordnen. Der Blick ins Taschentuch gibt ebenfalls Aufschluss: Das Sekret nach einer Allergenattacke ist glasklar und ziemlich wässrig. Im Rahmen eines grippalen Infekts schnupft man dickflüssiger. Durch Erkältungsviren oder auch Bakterien färben sich die Ausscheidungen gelblich-grün. Unter http://www.allergiedoktor.at/ finden Sie weitere Tipps und Informationen.

Eva Greil-Schähs, Kronenzeitung