5G-Mobilfunk braucht zehnmal so viele Handymasten

Genug Frequenzen für alle Marktteilnehmer

Die RTR vergibt diesmal 390 Megahertz Bandbreite in zwei Bändern (3410-3600 MHz sowie 3600-3800 MHz). Ein Mobilfunker braucht für die volle Abdeckung Österreichs etwa 100 Mhz - bei derzeit drei Vollanbietern in Österreich. Dazu kommen noch regionale Anbieter, die auch Bandbreiten brauchen. Damit dürften genug Frequenzen vorhanden sein, um allen gerecht zu werden. Allerdings muss die RTR sehr darauf achten, die Frequenzen so aufzuteilen, dass auch wirklich für jeden Mobilfunker eine flächendeckende Versorgung möglich wird.

5G braucht zehnmal so viele Handymasten

Die Frequenzen haben die technische Eigenschaft, dass ihre Reichweite gering ist. Das heißt, dass wesentlich mehr Funkzellen nötig sein werden als heute, um das gleiche Gebiet zu versorgen. Derzeit braucht jeder österreichweite Mobilfunker rund 6000 Handymasten. Im Vollausbau in der Zukunft könnte es eine Verzehnfachung der Funkzellen geben. Jede einzelne wird aber viel kleiner und unscheinbarer sein und kann unauffällig in vorhandene Strukturen integriert werden.