Wenn Online-Shopping zum Paket-Wahnsinn wird

Zusteller greifen zu verwegenen Taktiken

"Schief geht es fast immer auf den letzten Metern", weiß Konsumentenschützerin Iwona Husemann. Die Probleme seien oft dem Stress geschuldet, unter dem Paketboten stehen. Viele von ihnen versuchen nach Kräften, der Paketlawine Herr zu werden und greifen zu verwegenen Taktiken, um ihr Pensum zu erfüllen. Da werden Packerl durchs WC-Fenster geworfen, in der Regentonne versenkt oder in Weitwurfmanier über das Gartentor geschleudert. Bei der Bundesnetzagentur rechnet man heuer mit einem Viertel mehr Beschwerden über falsch zugestellte Pakete.

Krankenstände und undurchsichtige Dienstverträge

Doch die durch Online-Shopping erzeugte Paketflut zehrt nicht nur an den Nerven der Kunden, sondern auch an der Gesundheit der Zusteller. Bei ihnen häufen sich Krankenstände - kein Wunder, bei diesem Knochenjob. Zumal viele nicht korrekt angestellt sind: Recherchen des Westdeutschen Rundfunks offenbaren, dass viele Paketboten in "wenig durchsichtigen Beschäftigungsverhältnissen" - etwa als schlecht bezahlte Sub- oder Subsub-Unternehmer - tätig sind. Vielerorts werden überhaupt vermeintlich selbstständige Zusteller aus Osteuropa angeheuert, für die keine Arbeitszeitobergrenzen oder Mindestlöhne gelten.