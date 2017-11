Syrer als Frau verkleidet: Falsches „Paar“ in Haft

Erst am Sonntag berichtete die "Krone" über die derzeit verstärkten Kontrollen von Flug-Passagieren aus Griechenland auf dem Flughafen Wien-Schwechat. Auch wenn diese zwei Flüchtlinge gar nicht so weit gekommen sind - obwohl sie all ihren Einfallsreichtum für die illegale Flugreise per Linienflieger nach Österreich eingesetzt hatten.

Als Ehepaar getarnt

Getarnt als Ehepaar, ausgestattet mit den passenden, gefälschten Dokumenten, wollten die zwei Syrer am International Airport Athen durch die Kontrollen in die Maschine Richtung Österreich gelangen.