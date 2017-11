Illegale Flugreisen von Griechenland nach Wien

Dass seit Ausbruch der Flüchtlingskrise in Griechenland regelmäßig große Fälscher-Werkstätten auffliegen, ist kein Zufall. Massen an hier gestrandeten Illegalen versuchen nach Westeuropa zu gelangen. Stimmt das Geld, werden viele von den Menschenhändlern einfach mit gefälschten Dokumenten ins Flugzeug gesetzt. Allein bei den stichprobenartigen Kontrollen seien auf den deutschen Flughäfen heuer bereits mehr als 1000 Flüchtlinge aufgeflogen.

"Bei uns ist es nicht gar so schlimm"

In Österreich kennt man dieses Phänomen - wenngleich in anderer Dimension. "Bei uns ist es nicht gar so schlimm. Bis dato wurden am Flughafen Wien-Schwechat heuer rund 700 Personen aus diversen Gründen zurückgewiesen. Weitere 145 hatten sich mit gefälschten Dokumenten ausgewiesen", so Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt.