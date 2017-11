Nordafrikaner rächte Raub mit Messer-Attacke!

Drei Nordafrikaner, zwei Messer, zwei Tatorte und ebenso viele Verletzte: Das ist die Bilanz einer wilden Keilerei in Innsbruck in der Nacht auf Sonntag! Nachdem ein 36-Jähriger von zwei Landsmännern attackiert und beraubt worden war, rächte sich dieser knapp drei Stunden später an einem Angreifer in einer Notschlafstelle.