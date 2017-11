Taxler-Odyssee um die halbe Welt wird zum Krimi

"Beim Start der Taxi-Odyssee in Monte Carlo am 10. Oktober war noch alles o.k. Wir sind über Nizza nach Zilina zu Jürgens Freundin Maria in die Slowakei gefahren", erinnert er sich. Den noblen Jürgen kannte er seit 2015 vom Wiener Hotel Kempinski. "Dort hat er Promis wie einen ehemaligen Minister getroffen. Einmal hab’ ich einer Frau Ex-Ministerin Blumen nach Purkersdorf gebracht", so der Taxler.

War der Fahrgast auf der Flucht vor der Polizei?

Schnell wurden Chauffeur und Chef vertraut. Nahezu Freunde. Bald ging es ins Luxus-Etablissement Babylon - gemeinsam! Schließlich begleitete Mahmoud Herrn Jürgen für ein angebliches Monatshonorar von 12.000 Euro Jürgen P. nach Panama. "Die jüngste Irrfahrt nach Mexiko war aber keine Geschäftsreise, sondern eine Flucht vor der Polizei. Vermutlich wegen Geldwäsche", glaubt der Taxler heute.