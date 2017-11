Wiener Taxler von Fahrgast nach Mexiko gelockt?

Die Reise habe laut dem Geschädigten rund einen Monat gedauert, wobei ein Polizeisprecher sagte, dass der 47-Jährige für seinen Fahrgast schon des öfteren Transportfahren unternommen hätte, wodurch sich ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden entwickelt habe - anders wäre die ganze Sache auch nicht nachvollziehbar. Grundsätzlich sei die Geschichte "ein Knaller, hieß es bei der Polizei Euskirchen.

Deutsche Medien berichteten online über die lange Fahrt des Wieners, unter anderem auch die "Aachener Zeitung", die der Story den Titel "Unglaubliche Reise in unbezahltem Taxi: Monte Carlo, Münstereifel, Mexiko" verlieh. Insgesamt soll die Odysee des Taxlers jedoch noch zahlreiche weitere Stationen gehabt haben und bereits am 10. Oktober in Wien ihren Ausgang genommen haben.

Über Nizza, Brüssel und London bis nach Mexiko

An diesem Tag holte er einen ihm bereits bekannten Fahrgast angeblich in Monte Carlo ab. Von dort an ging es über Nizza und Brüssel zunächst nach London, dann nach Zilina in die Slowakei, und weiter nach Bad Münstereifel, schon nahe bei Euskirchen, wo dann zwei Tage in einem Hotel verbracht wurden. Von dort brach das Duo dann erneut zum eigentlichen Ziel London auf.

Hier stellte der Fahrgast fest, dass er die 18.000 Euro nicht bezahlen könne, aber auf seinem mexikanischen Konto sei ausreichend Geld, worauf das Duo nach Mexiko aufgebrochen sei. In Cancun soll sich der Fahrgast, dessen Name dem Geschädigten nicht bekannt sei, verschwunden sein. Mit dem Geld seiner Frau soll es der Wiener dann wieder nach London zurückgeschafft haben, um von dort nach Euskirchen zu fahren, um dort die Anzeige zu erstatten.

Die Übernachtung in Münstereifel sei dann auch der Grund, weshalb die Anzeige in Euskirchen aufgegeben wurde, denn der Geschädigte vermutete familiäre Bindungen seines Fahrgasts in diese Gegend, sagte der Polizeisprecher.