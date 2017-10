Cybercrime-Anzeigen um fast ein Drittel gestiegen

Geschäft mit Online-Erpressungen boomt

Ransomware ist ein Sammelbegriff für Schadsoftware, die speziell dafür entwickelt wird, elektronische Daten und Systeme zu verschlüsseln, sodass diese nicht mehr verwendet werden können. Für die Entschlüsselung wird dann Lösegeld (englisch: ransom) erpresst, meistens in Form des virtuellen Zahlungsmittels Bitcoin oder durch Prepaid-Karten. Beide Zahlungsformen sind anonym und erschweren dadurch die Strafverfolgung. Die Verbreitung der Verschlüsselungssoftware erfolgt in der Regel über präparierte E-Mails, durch Sicherheitslücken in Browsern oder durch unbewusstes Herunterladen aus dem Internet (Drive-by-Download).

480 Ransomware-Fälle hat die zuständige Soko Clavis 2016 zentral für ganz Österreich bearbeitet. 30 Arten dieser Schadsoftware waren in Umlauf, die Spitzenreiterrolle nahmen Crypt0l0cker, Cerber und Locky ein. Betroffen sind sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, Behörden und sonstige Organisationen.

Digitale Währungen erschweren Strafverfolgung

Auch die Verwendung von Bitcoins und anderen Internetwährungen stellt die Ermittler vor Probleme - nicht nur technisch, sondern auch rechtlich. Gewinne und Geldflüsse aus Drogenhandel, Erpressung und anderen Verbrechen würden überwiegend auf diese Weise transferiert, erläuterte das BK. Darüber hinaus bieten Dienstleister im Internet sogenannte "Bitcoin-Mixer" an, um jegliche Verfolgung der Finanzströme zu unterbinden. "Die rechtliche Einordnung von Krypto-Währungen im europäischen Rechtssystem, die Sicherstellung von virtuellen Gewinnen und die Verfolgung der kriminellen Geldströme brauchen jedoch Antworten, die auf internationaler Ebene gefunden werden müssen", hielten die Experten fest.