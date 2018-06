Facebook soll 300 Millionen Euro hinterzogen haben

Wie die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Freitag unter Berufung auf Ermittler berichtete, soll Facebook ein System aufgebaut haben, um seine Steuern für in Italien generierte Gewinne durch den Werbungsverkauf in Ländern zu zahlen, wo der Steuerdruck wesentlich niedriger sei. Die Steuerhinterziehung soll die Jahre zwischen 2010 und 2016 betreffen.