Das Theaterstück war voll spannend, echt gut“, ereifert sich die kleine Leonore. „Ich habe gelernt, dass man sich nicht schämen muss, wenn die Mutti krank ist“, berichtet Dennis. Die beiden gehören zu einer Klasse, die gerade das Stück „Mama geht’s heut nicht so gut“ erleben durfte, präsentiert von der Salzburger Gruppe „die theaterachse“. In der etwa einstündigen Aufführung stellt sich die Situation eines Kindes dar, das mit einem seelisch kranken und alkoholabhängigen Elternteil aufwächst. Danach wird das Thema verpflichtend und zeitnah direkt in den Klassen (dritte bis sechste Schulstufe) in altersgerechten kostenfreien Workshops vertieft und von Mitarbeitern von „JoJo“ gemeinsam mit den Schülern bearbeitet.