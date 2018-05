Lkw-Blockabfertigung: Siebenmal in 14 Tagen

Ein totaler Verkehrskollaps entlang der Inntalautobahn und kein Weiterkommen an den Zu- und Abfahrten der Autobahn: Dieses Bild bot sich den Tirolerinnen und Tirolern im Vorjahr zu Pfingsten von Kufstein bis zum Brenner. „Im Zuge der Analysen unserer Experten hat sich gezeigt, dass zwei extrem starke Verkehrswochen auf Tirol zukommen. Wir sind aber vorbereitet, damit die Verkehrs- und Versorgungssicherheit dieses Jahr gewährleistet ist: An den besonders risikoreichen Tagen wird die Blockabfertigung bei Kufstein Nord aktiviert“, verweist LH Günther Platter auf die insgesamt sieben Tage, an denen in den kommenden zwei Wochen der Lkw-Verkehr dosiert wird. Konkret handelt es sich um die Tage vom 22. bis zum 24. Mai, jene vom 28. bis zum 30. Mai und dem 1. Juni 2018, an welchen pro Stunde maximal 300 LKW den Checkpoint bei Kufstein passieren dürfen.