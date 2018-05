Hund in heißem Auto gelassen: Zwei Festnahmen

Immer noch unterschätzen Hundebesitzer die tödliche Gefahr, in die sie ihre vierbeinigen Lieblinge bringen, wenn sie die Tiere - wenn auch nur für eine kurze Zeit - im geparkten Auto zurücklassen. So geschehen auch am Pfingstsonntag in der Wiener City. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, als sie einen kurz vor der Bewusstlosigkeit stehenden Cocker Spaniel in einem in der Sonne stehenden, aufgeheizten Wagen entdeckten. Polizisten retteten den Vierbeiner - und nahmen die aggressiven und wüst schimpfenden Besitzer bei ihrer Rückkehr zum Auto fest.