Robuste China-Handys: Ausstattung ist nicht alles

„Auf dem Papier versprechen die Hersteller zusätzlich zur robusten Bauweise schnelle Prozessoren, Fingerabdruckscanner, teilweise Doppelkameras und besonders viel Speicher“, so Redakteur Alexander Spier, „im Praxistest offenbarten alle drei Modelle jedoch Schwächen.“ Problematische Design-Entscheidungen wie die zu tief im Gehäuse sitzenden Buchsen führen demnach dazu, dass die Handys mit herkömmlichen Kabeln inkompatibel sind. Auch Android fühle sich in der Benutzung eher zäh an und die veralteten Prozessoren saugten viel Strom, was zu eher kurzen Akku-Laufzeiten führe. Zudem machten sich die Doppelkameras bei den Aufnahmen im Test kaum positiv bemerkbar, so das Urteil.