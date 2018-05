So saugen uns soziale Medien in die Suchtspirale

Aus Gewohnheit entsteht womöglich Sucht

„Die Belohnungen sind das, was Psychologen als variable Verstärkungsfaktoren bezeichnen und der Schlüssel, wieso wir immer wieder auf den Bildschirm schauen“, erklärt Mark Griffiths von der Universität Nottingham Trent. Aus dieser Schleife aus Unsicherheit, Erwartung und Reaktion entsteht also Gewohnheit. Und bei vielen Menschen entsteht aus Gewohnheit mit der Zeit so etwas wie Sucht. Ein erstes Anzeichen für so eine Sucht ist laut Psychologen, wenn allein der Gedanke an soziale Medien zu psychologischen oder gar physischen Reaktionen führt - etwa, dass wir ein vibrierendes Smartphone in der Tasche spüren, obwohl da gar nichts vibriert hat.