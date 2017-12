Facebook-Postings sind Gefahr für unsere Psyche

Facebook will Interaktion stärker fördern

Dieses Verhalten will man nun auch aktiv fördern. Auf Anweisung von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg arbeite man gerade daran, die soziale Interaktion und Diskussion zwischen den Nutzern zu fördern. So habe man beispielsweise Algorithmen eingeführt, die dafür sorgen sollen, dass die Nutzer weniger klickträchtige Aufreger-Nachrichten sehen und stattdessen wieder mehr Beiträge ihrer Freunde zu Gesicht bekommen.

Außerdem arbeite man an neuen Funktionen: "Take a Break" beispielsweise soll frisch Getrennten helfen, vorübergehend die Postings ihrer Verflossenen aus der Timeline zu tilgen. Und mit der "Snooze"-Funktion sollen einzelne Nutzer, die mit besonders vielen Postings nerven, temporär zum Schweigen gebracht werden.

Lesen Sie auch: