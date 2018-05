Private Pleitiers: Im Schnitt 64.000 Euro Schulden

„Die stark steigenden Konkurszahlen sind für uns eine Erfolgsmeldung, denn sie zeigen, dass viele Menschen eine Entschuldung angehen können, die bisher vom Privatkonkurs ausgeschlossen waren“, so Clemens Mitterlehner vom Dachverband der Schuldnerberatungen. Insbesondere Menschen ohne Arbeit, mit schlechter Bildung oder gesundheitlichen Problemen hätten früher keine Chance auf eine Entschuldung gehabt, jetzt schon. Rund ein Viertel der Klienten, die Hilfe suchen, haben weniger als das Existenzminimum (889 Euro) an Einkommen, junge Menschen bis 30 Jahre machen bereits ein Drittel der Fälle aus. Im österreichweiten Schnitt ist der Schuldenberg der Betroffenen rund 64.000 Euro hoch, in Wien sind es 51.000 Euro (Mittelwert).