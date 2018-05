Politischer Islam: Strache im #brennpunkt

„Ungebremster Zustrom kulturfremder Armutsmigranten“

FPÖ-Chef Strache - damals noch in Opposition - sprach 2016 in einer Rede zum Nationalfeiertag von einem „ungebremsten Zustrom von kulturfremden Armutsmigranten, die in unser Sozialsystem einsickern“ und das gesellschaftliche Gefüge in seinen Grundfesten erschütterten. „Und das macht mittelfristig einen Bürgerkrieg nicht unwahrscheinlich.“ Die Linie der Freiheitlichen ist hier seit jeher eine klare.