„Zuwanderer bekommen nicht mehr gleich viel!“

Unterschiedliche Regelungen in Österreich

Derzeit gibt es in allen Bundesländern unterschiedliche Regelungen: Während etwa in Ober- und Niederösterreich die Mindestsicherung teils drastisch gekürzt wurde, hat die Bundeshauptstadt Wien diese Form der Sozialhilfe noch nicht angegriffen - was zu einem besonderen Effekt führt: Die Behörden haben in den vergangenen Monaten beobachtet, dass es einen „Mindestsicherungs-Tourismus“ weg aus den Bundesländern hin nach Wien gibt. Und genau da will die Regierung jetzt lenkend eingreifen. Geplant ist, ein einheitliches System über das gesamte Bundesgebiet zu spannen.