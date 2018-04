„Mädchen mit Kopftüchern bereichern das Stadtbild“

Flüchtlingskrise größte Herausforderung seiner Amtszeit

Die Flüchtlingskrise 2015/2016, die mitten in den Wiener Gemeinderatswahlkampf fiel, sei die größte Herausforderung seiner Amtszeit gewesen, gesteht Häupl im Interview mit dem „Standard“. So etwas dürfe sich nicht mehr wiederholen, erklärte er, gibt aber auch zu bedenken: „Alle, die so schlau sind und gesagt haben: Die hätten wir nicht reinlassen dürfen - was hätten wir machen sollen? Hätten wir an der burgenländischen Grenze schießen lassen sollen?“