Haben Sie zu Recht gewarnt, Herr Professor Aslan?

Zur Person: Sohn eines Imam, dreifacher Vater

Geboren am 7. November 1959 als Sohn eines Imam in Bayburt, Türkei. Studien der Sozialpädagogik, Pädagogik und Politikwissenschaft in Esslingen, Tübingen und Stuttgart. 1996 promoviert er über „Religiöse Erziehung der muslimischen Kinder in Österreich und Deutschland“. Seit 2005 ist Aslan als Fachinspektor für islamischen Religionsunterricht an Wiener Pflichtschulen tätig. 2007 wird er Leiter für islamische Religionspädagogik an der Uni Wien. Aslan (verheiratet, drei Töchter) ist Autor der Studie zu islamischen Kindergärten in Wien.