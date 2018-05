„Frostpunk“: Kinderarbeit und Kannibalismus im Eis

Die Steam-Community hat einen neuen Liebling: das Aufbaustrategiespiel „Frostpunk“. Das kürzlich erschienene Spiel aus Polen weckt Erinnerungen an Katastrophenfilme wie „The Day After Tomorrow“ oder „Eis - Wenn die Welt erfriert“ und macht den Spieler zum Chef einer kleinen Kolonie Überlebender in der Eis-Apokalypse - inklusive schwerer Entscheidungen rund um Kinderarbeit oder Kannibalismus. Die Gamer sind entzückt, in den Steam-Verkaufscharts ist „Frostpunk“ gerade ganz oben.