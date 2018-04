Siemens präsentiert Antriebssystem für Lufttaxi

Um nicht länger am Boden im Stau stehen zu müssen, soll sich der Verkehr in Zukunft zunehmend in die Luft verlagern. Mit dem „Iron Bird“ hat Siemens nun ein elektrisches Antriebssystem für das Lufttaxi von Airbus vorgestellt und mit den ersten Bodentests begonnen. Ende des Jahres soll der sogenannte CityAirbus dann seinen Erstflug absolvieren.