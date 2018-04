Ganzjahresreifen im Test: Ein fauler Kompromiss?

Ein häufiges Argument für den Kauf von Ganzjahresreifen ist, dass das Auto bei winterlichen Bedingungen einfach in der Garage bleibt - oder dass in der Stadt ohnehin kein Schnee liegt. „Gerade in diesem Fall muss man von einigen der getesteten Modelle abraten. Denn sie verhalten sich auf trockener Fahrbahn nur wenig besser als Winterreifen und können auch bei Nässe nicht überzeugen. Beides sind aber Fahrbahnverhältnisse, die das ganze Jahr über, besonders auch im Sommer, vorkommen“, erklärt Experte Eppel. „Solche Modelle erfüllen daher die an sie gestellten Erwartungen nicht vollständig.“