Mann rammte sich das Messer selbst in den Bauch

Paar war bis zum blutigen Streit unauffällig

Laut Beobachtungen und Aussagen von Nachbarn lebte das Paar erst seit etwa einem Monat in der Wohnung in der Prinz-Eugen-Straße in Innsbruck. Die beiden seien in dieser Zeit nie negativ aufgefallen. Es habe auch nie einen lautstarken Streit gegeben. Am Montag aber eskalierte ein Ehestreit.