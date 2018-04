„Yakuza 6“: Der Abschluss des Mafia-Epos im Test

Selbst ein Epos ist irgendwann am Ende angelangt. Begeistert, aber auch zunehmend erschöpft, hat man den Protagonisten durch sein Abenteuer, seine Freuden und Leiden begleitet. Die „Yakuza“-Reihe war die fernöstliche Antwort auf „Der Pate“ und so manche Telenovela. So lebendig, so detailliert, so spannend und so bewegend wie nie soll Teil 6 einen würdigen Abschluss um die Geschichte von Hauptfigur Kazuma Kiryu bilden. Ob es gelingt? Wir haben es getestet.