Tesla Autopilot: ÖAMTC warnt vor Selbstversuchen

„Testfahrten bedürfen eines professionellen Settings“, betonte die ÖAMTC-Expertin. In Österreich muss beim Fahren - auch mit hoch entwickelten Assistenzsystemen - immer mindestens eine Hand am Lenkrad sein. Das kann trotzdem Risiken in sich bergen. „Man ist sich seiner Sache sicher - dann weiß man nicht, wann der Moment kommt, eingreifen zu müssen“, erläuterte Seidenberger. So kann es passieren, „in höchster Eile“ reagieren zu müssen, um einen Unfall zu verhindern.