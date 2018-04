Mariahs Outing als Hoffnung für Patienten

In einer manischen Episode leiden die Patienten an Schlafstörungen, überfordern sich, sind euphorisch und distanzlos. Der Absturz in die Depression bringt sie an die Grenze ihrer psychischen Belastbarkeit, trübe Gedanken, Ängste, der Verlust des Selbstwertgefühls machen einen aktiven Alltag unmöglich: Eine bipolare Störung (früher „manisch depressive Erkrankung“) entsteht durch das Ungleichgewicht verschiedener Botenstoffe im Gehirn und veranlasst viele Betroffene - etwa 3 % der Bevölkerung - sich zu isolieren, die Beschwerden geheim zu halten und erhalten daher auch keine oder nur unzureichende Therapie.