Drogen an Jugendliche verkauft: Drei Jahre Haft

Diesmal steht der Nordafrikaner als Drogendealer vor Gericht: Anklägerin Daniela Zupanc wirft ihm Cannabishandel in großem Stil vor - mehrere Kilo hat er in Klagenfurt verkauft, meist an Minderjährige. „Ich bekam dafür Kokain“, gesteht er. „Erst durch die Haft bin ich clean.“ Weil er über seine Sucht und seinen Lieferanten auspackt, erspart er sich eine noch höhere Strafe, wie Rat Liebhauser erklärt: „Drei Jahre sind angemessen.“ Der Angeklagte nimmt an, sein Verteidiger bedankt sich sogar für die Strafe.