Diese Intel-Chips werden nie wieder sicher sein

Als dritten Grund führt Intel die „limitierte kommerziell verfügbare System-Softwareunterstützung“ an. Bei „Tom’s Hardware“ übersetzt man das so, dass Intel nicht unbedingt alleine dafür verantwortlich ist, dass die Updates ausbleiben. Der CPU-Hersteller ist für die Verteilung seiner Patches nämlich darauf angewiesen, dass ihm Betriebssystemhersteller wie Microsoft und Mainboard-Hersteller über System- und BIOS-Updates beim Verteilen der Updates unter die Arme greifen. Und bei älteren Prozessoren haben offenbar weder Microsoft noch die Mainboard-Hersteller ein Interesse an einem - möglicherweise problembehafteten - Update.