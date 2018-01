CPU-Lücke: Wie viel Power Ihr PC jetzt einbüßt

Dass ältere Prozessoren und Betriebssysteme stärker in Mitleidenschaft gezogen werden, hängt laut Microsoft damit zusammen, dass Intel in den letzten Jahren einerseits Änderungen an seinen CPUs durchgeführt hat, durch die der Leistungsverlust durch das „Spectre“-Update geringer ausfällt. Andererseits habe man auch bei Windows größere Designänderungen beim Sprung von Windows 7 und 8 auf die aktuelle Version 10 umgesetzt, die den Nutzern nun zugute kommen.