Zu sexy? Wirbel um „League of Legends“-Heldin

Galt es einst als schick, weibliche Figuren in Videospielen besonders freizügig und vollbusig zu gestalten, hat sich in den letzten Jahren in der Spielebranche ein Umdenken bemerkbar gemacht. Das Beispiel Lara Croft zeigt: Natürlich ist das neue Drall. Ein Credo, nach dem eigentlich auch die Macher des immens populären Online-Spiels „League of Legends“ arbeiten. Die Heldin Kai’Sa sorgt nun allerdings für Diskussionen innerhalb der Community. Die Spieler fragen die Entwickler: Muss so ein tiefer Ausschnitt wirklich sein?