„League of Legends“ startet in die neue Saison!

Das beliebte Online-Spiel "League of Legends" startet mit einem actionreichen Trailer in die Saison 2018. Für die Gamer, die sich in gewerteten Matches messen und Ehre sammeln bedeutet das, dass sie sich aufs Neue beweisen müssen. Überdies bringt die neue Saison diverse neue Items. Einen detaillierten Überblick über alle Neuerungen finden Sie auf dieser Website.