Behebung der Datenprobleme dauert „einige Jahre“

Facebook wird nach den Worten von Unternehmenschef Mark Zuckerberg „einige Jahre“ brauchen, um seine Probleme mit dem Schutz von Nutzerdaten zu beheben. Er wünschte, er könnte alle diese Probleme in drei oder sechs Monaten lösen, doch sei eine „längere Zeitspanne“ nötig, sagte Zuckerberg in einem am Montag veröffentlichten Interview des US-Nachrichtenportals „Vox“.