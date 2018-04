Zucker: Die süße Droge des Alltags

„Es ist bald fünf nach zwölf!“

Am diesjährigen Weltgesundheitstag am 7. April will die Weltgesundheitsorganisation WHO auf die Bedeutung von flächendeckender Gesundheitsversorgung für alle Menschen aufmerksam machen. Eine große Rolle spielt dabei die Vorsorge. „Die leider in den Bereichen Ernährung und Bewegung bei uns einen viel zu geringen Stellenwert einnimmt“, weiß Ernährungsmediziner Kurt Widhalm, der vor der dramatisch ansteigenden Zahl von übergewichtigen und adipösen Kindern in Österreich warnt.