Neue Debatte um Steuer auf Süßes

Zum Vergleich: Bei uns in Österreich ist der durchschnittliche Zuckergehalt in Getränken im Vergleich zu 2010 um 13,5 Prozent gesunken, trotzdem gibt es Nachholbedarf. Die Gesundheitsministerin würde so eine Steuer prinzipiell begrüßen, es sei derzeit aber kein Thema im Regierungsprogramm.