Ampel kontrolliert jetzt Kalorienbomben

Zwar geben nun einige Großkonzerne grünes Licht für eine farbliche Kennzeichnung von Kalorienbomben in der EU, Konsumentenschützer fordern dabei eine klare Ampel-Kennzeichnung in Rot, Gelb, Grün auf der Packung für einen hohen, mittleren und niedrigen Gehalt an Zucker, aber auch Salz und Fett. Das Thema ist unter Experten strittig, da dadurch auch Produkte mit bedenklichen Inhaltsstoffen als gesund gelten könnten.