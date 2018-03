Gekaufte Gemüsesäfte oft Salz- und Zuckerbomben

Der zuweilen hohe Zuckergehalt von Fruchtsäften ist bereits bekannt. Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich kauften nun Sauerkraut-, Tomaten-, Karotten-, Rote-Rüben- sowie Mischgemüsesäfte in Tetrapacks oder Glasflaschen verpackt in Super-, Bio- und Drogeriemärkten ein. Beim Bezahlen wurden erhebliche Preisspannen festgestellt: Ein Liter Sauerkraut-, Tomaten-, Rote-Rüben- oder Karottensaft kostet zwischen 1,90 und 6,98 Euro. Gemischte Gemüsesäfte sind um 1,90 bis 5,98 Euro je Liter erhältlich. Dabei handelt es sich sowohl beim günstigsten als auch beim teuersten Produkt um Direktsaft in Bioqualität.